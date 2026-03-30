Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’248 0.2%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’518 0.6%  Bitcoin 53’343 1.0%  Dollar 0.7999 0.1%  Öl 113.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Roche1203204Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Rohstoffkurse am Abend
Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?
CrowdStrike profitiert von Analysten-Upgrade - Kursziel steigt
Suche...

Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Abend positiv

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Berkshire Hathaway
571509.12 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 714'020,70 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 716'019,00 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 704'500,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812'855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 13,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 685'260,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 28.02.2026 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13'349,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13'695,00 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 94.23 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 94.92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30'961,77 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise

60 Jahre Führung: Die unglaubliche Bilanz von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway

Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So performen die Japan-Investments von Berkshire Hathaway


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten