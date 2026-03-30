Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway reagiert am Abend positiv

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 714'020,70 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 716'019,00 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 704'500,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812'855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 13,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 685'260,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 28.02.2026 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13'349,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13'695,00 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 94.23 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 94.92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30'961,77 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise

60 Jahre Führung: Die unglaubliche Bilanz von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway

Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So performen die Japan-Investments von Berkshire Hathaway