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29.09.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 753'814,61 USD.

Berkshire Hathaway
627622.21 CHF -0.40%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 753'814,61 USD. Bei 755'522,72 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 753'505,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 753'777,01 USD. Bisher wurden via New York 27 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Mit einem Zuwachs von 6,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 698'027,00 USD am 23.04.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'247,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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