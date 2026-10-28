Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 816'586,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf 816'586,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 811'000,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 27 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 824'765,16 USD erreichte der Titel am 23.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,00 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 14,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 92.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'507,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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