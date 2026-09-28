Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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28.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 758'811,27 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 758'811,27 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 759'652,90 USD zu. In der Spitze büsste die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 756'156,42 USD ein. Bei 756'500,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 5,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 698'027,00 USD am 23.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101.81 Mrd. USD – ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 33'247,81 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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