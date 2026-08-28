Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Freitagabend nordwärts

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Bei 759'001,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 755'100,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 26 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 698'027,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101.81 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'247,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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