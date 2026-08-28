Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 757'365,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 758'000,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 755'100,00 USD. Bisher wurden heute 16 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Bei 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,44 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 698'027,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 7,83 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'247,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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