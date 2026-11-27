Um 20:26 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 872'790,00 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 874'555,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 867'850,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 27 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 894'950,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 2,54 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 25,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 07.11.2026 äusserte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 15'502,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 21'413,00 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent auf 105.65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'970,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal

Berkshire Hathaway-Aktie fester: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch

S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis