Die Berkshire Hathaway-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 869'754,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 873'811,00 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 867'850,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 867'850,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 14 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2026 bei 894'950,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,74 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 15'502,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'970,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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