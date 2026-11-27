|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Berkshire Hathaway-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 869'754,11 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 869'754,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 873'811,00 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 867'850,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 867'850,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 14 Berkshire Hathaway-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2026 bei 894'950,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,74 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 15'502,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.02.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'970,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal
Berkshire Hathaway-Aktie fester: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
27.11.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Abend stärker (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Berkshire Hathaway-Aktie fester: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch (finanzen.ch)
|
07.11.26
|Berkshire Hathaway steps up share buybacks with $9.6bn of purchases (Financial Times)
|
07.11.26
|Berkshire Hathaway steps up share buybacks with $9.6bn of purchases (Financial Times)
|
06.11.26
|Ausblick: Berkshire Hathaway präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.