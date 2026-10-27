Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Dienstagabend ins Minus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 816'369,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 815'400,25 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 818'252,00 USD. Bisher wurden heute 31 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 824'765,16 USD erreichte der Titel am 23.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Bei 698'027,00 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 14,50 Prozent sinken.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 08.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 17'868,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 101.81 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'507,91 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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