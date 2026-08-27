Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 753'186,98 USD abwärts. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 749'001,00 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 749'100,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 60 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 806'102,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,03 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 7,32 Prozent wieder erreichen.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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