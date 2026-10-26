Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 822'000,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf 822'000,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 810'951,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 52 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 markierte das Papier bei 824'765,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 15,08 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'507,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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