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26.08.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag stärker

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 758'371,57 USD.

Berkshire Hathaway
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Um 16:28 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 758'371,57 USD nach oben. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 761'940,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 761'940,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 14 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 806'102,81 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,29 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Mit Abgaben von 7,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 33'247,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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