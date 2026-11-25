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25.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie
Die Aktie von Berkshire Hathaway hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 864'693,00 USD an der Tafel.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 864'693,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 867'467,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 859'890,25 USD aus. Bei 864'065,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 22 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 23,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 07.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15'502,00 USD gegenüber 21'413,00 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 105.65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.97 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'970,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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