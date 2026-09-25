Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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25.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 755'225,00 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 755'225,00 USD. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 755'225,00 USD. Bei 757'501,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 15 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 806'102,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,57 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 92.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 33'247,81 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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