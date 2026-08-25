Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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25.08.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 753'258,40 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 753'258,40 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 752'539,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 753'521,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 4 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 806'102,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101.81 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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