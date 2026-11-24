Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 867'767,00 USD. Im Tageshoch stieg die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 867'767,00 USD. Bei 859'660,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 19 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2026 auf bis zu 894'950,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,13 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 698'027,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 19,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 07.11.2026. Das EPS wurde auf 15'502,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 105.65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,24 Prozent gesteigert.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'970,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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