Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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24.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Donnerstagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 763'440,99 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 763'440,99 USD abwärts. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 761'519,04 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 762'799,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 16 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 806'102,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 5,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,57 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101.81 Mrd. USD – ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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