Um 20:26 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 858'199,88 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 862'090,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 855'500,00 USD. Bisher wurden via New York 29 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 4,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 698'027,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.11.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 15'502,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21'413,00 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 105.65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway einen Umsatz von 94.97 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 33'970,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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