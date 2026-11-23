Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 856'805,82 USD. In der Spitze gewann die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 860'343,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 855'500,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 19 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 894'950,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 18,53 Prozent sinken.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.11.2026 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105.65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.97 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33'970,68 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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