Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die Berkshire Hathaway-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 812'258,20 USD ab. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 812'215,38 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 817'550,00 USD. Zuletzt wechselten 46 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 824'765,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2026). Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 1,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 14,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,04 Prozent auf 101.81 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33'507,91 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleher folgen?

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger