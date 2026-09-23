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23.09.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 760'480,45 USD nach oben.

Berkshire Hathaway
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 760'480,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 760'480,45 USD. Bei 754'945,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 6,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 17'868,00 USD, nach 8'601,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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