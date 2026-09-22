Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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22.09.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend fester
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 755'500,68 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 755'500,68 USD zu. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 756'902,65 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 753'250,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 46 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,70 Prozent. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 7,61 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 08.08.2026 äusserte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 17'868,00 USD gegenüber 8'601,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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