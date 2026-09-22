Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Nachmittag an

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 755'773,59 USD zu. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 756'451,76 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 753'250,00 USD. Bisher wurden via New York 17 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Gewinne von 6,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 7,64 Prozent Luft nach unten.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent auf 101.81 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet