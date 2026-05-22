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22.05.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Freitagabend vor

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Freitagabend vor

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 728'500,00 USD.

Berkshire Hathaway
569870.43 CHF 0.64%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 728'500,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 730'000,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 722'192,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 42 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.11.2025 bei 775'000,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2025 bei 685'260,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 6,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Berkshire Hathaway gewährte am 02.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7'027,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3'200,00 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 93.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.73 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30'920,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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