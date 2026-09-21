Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Montagabend

Um 20:26 Uhr ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 758'000,00 USD. Bei 758'000,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 761'000,00 USD. Bisher wurden via New York 25 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 806'102,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 5,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Mit Abgaben von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Berkshire Hathaway gewährte am 08.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 92.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'247,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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