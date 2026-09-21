Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag mit Abschlägen

Der Berkshire Hathaway-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 760'298,44 USD. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 759'009,00 USD. Bei 761'000,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Gewinne von 6,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 08.08.2026 äusserte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 101.81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet