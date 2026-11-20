Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 862'934,68 USD. Bei 865'000,00 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 854'650,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38 Stück gehandelt.

Am 13.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 894'950,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 3,58 Prozent niedriger. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 19,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15'502,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21'413,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105.65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.97 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'820,75 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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