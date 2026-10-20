Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagabend fester

Um 20:26 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 806'943,71 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 808'000,00 USD. Mit einem Wert von 800'000,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 175 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (808'000,00 USD) erklomm das Papier am 20.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,13 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 13,50 Prozent wieder erreichen.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'459,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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