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20.10.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway steigt am Dienstagnachmittag

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 806'537,57 USD.

Berkshire Hathaway
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Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 808'000,00 USD. Bei 800'000,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 136 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.10.2026 bei 808'000,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 0,18 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,45 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33'459,65 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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