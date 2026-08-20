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20.08.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag leichter

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 748'776,00 USD ab.

Berkshire Hathaway
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Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 748'776,00 USD ab. Bei 746'500,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 747'000,00 USD. Zuletzt wurden via New York 10 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 806'102,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 7,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 08.08.2026 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101.81 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'004,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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