Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 854'546,37 USD abwärts. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 853'080,99 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 853'600,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 894'950,00 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Berkshire Hathaway-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 07.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 15'502,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21'413,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 105.65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.02.2027 vorlegen.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'820,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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