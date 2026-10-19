Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend seitwärts

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 798'600,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 798'798,00 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 792'050,00 USD. Bei 792'050,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 34 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,94 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 698'027,00 USD am 23.04.2026. Mit Abgaben von 12,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 101.81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'459,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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