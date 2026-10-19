Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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19.10.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 798'000,00 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 798'000,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 798'302,85 USD. Bei 792'050,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 792'050,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 14 Berkshire Hathaway-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 11.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 1,01 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 14,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 17'868,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 8'601,00 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent auf 101.81 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'459,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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