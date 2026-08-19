Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway macht am Nachmittag Boden gut

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 759'410,03 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 759'552,12 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 755'030,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101.81 Mrd. USD – ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 33'004,94 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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