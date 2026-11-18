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18.11.2026 20:27:14
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 861'453,09 USD ab.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 861'453,09 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 861'235,90 USD. Bei 877'290,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 62 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.11.2026 markierte das Papier bei 894'950,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 3,74 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 698'027,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 07.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 15'502,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21'413,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 105.65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 94.97 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2027 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'820,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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