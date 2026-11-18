Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 869'500,00 USD. In der Spitze büsste die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 869'500,00 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 877'290,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 18 Berkshire Hathaway-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2026 auf bis zu 894'950,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 2,93 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 698'027,00 USD am 23.04.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 19,72 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Berkshire Hathaway liess sich am 07.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105.65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 33'820,75 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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