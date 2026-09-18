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18.09.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger greifen bei Berkshire Hathaway am Abend zu

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger greifen bei Berkshire Hathaway am Abend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 766'817,97 USD.

Berkshire Hathaway
625889.48 CHF -0.55%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 766'817,97 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 766'908,40 USD. Bei 762'951,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 54 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 5,12 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,97 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 101.81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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