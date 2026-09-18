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18.09.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 760'753,21 USD ab.

Berkshire Hathaway
625889.48 CHF -0.55%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Berkshire Hathaway-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 760'753,21 USD ab. Bei 760'725,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 762'951,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 25 Berkshire Hathaway-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 806'102,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,96 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,25 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 17'868,00 USD, nach 8'601,00 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,04 Prozent gesteigert.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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