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18.08.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Dienstagnachmittag an

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 754'604,00 USD zu.

Berkshire Hathaway
611939.51 CHF 0.73%
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Um 16:28 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 754'604,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 754'604,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 753'499,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,82 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 698'027,00 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101.81 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'004,94 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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