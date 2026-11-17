|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 885'713,13 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 885'713,13 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 882'255,25 USD. Bei 882'652,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 42 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,19 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.11.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 15'502,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21'413,00 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105.65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 94.97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'820,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Berkshire Hathaway-Aktie fester: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleger folgen?
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.