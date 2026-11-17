Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 885'713,13 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 882'255,25 USD. Bei 882'652,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 42 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,19 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.11.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 15'502,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21'413,00 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105.65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 94.97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'820,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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