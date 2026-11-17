Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 884'468,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 882'641,84 USD aus. Bei 882'652,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13 Stück gehandelt.

Am 13.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 1,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 21,08 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 07.11.2026 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15'502,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 21'413,00 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent auf 105.65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2027 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'820,75 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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