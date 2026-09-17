Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 766'649,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 763'790,76 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 776'500,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 806'102,81 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 5,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 8,95 Prozent Luft nach unten.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 101.81 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'247,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet