Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 0.0%  SPI 19’704 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’592 -0.5%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’298 -0.4%  Gold 4’392 1.2%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8247 0.1%  Öl 102.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet
Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 766'649,24 USD ab.

Berkshire Hathaway
629240.78 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 766'649,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 763'790,76 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 776'500,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 806'102,81 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 5,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 8,95 Prozent Luft nach unten.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 101.81 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'247,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten