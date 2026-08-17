Berkshire Hathaway Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Berkshire Hathaway

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 754'265,02 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 751'862,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 755'999,99 USD. Zuletzt wurden via New York 20 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 806'102,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Berkshire Hathaway gewährte am 08.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 33'004,94 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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