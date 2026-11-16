Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 887'844,76 USD zu. Bei 893'310,91 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 889'350,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 77 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 13.11.2026 markierte das Papier bei 894'950,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 0,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 21,38 Prozent wieder erreichen.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.11.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33'820,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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