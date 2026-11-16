Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 887'506,10 USD nach oben. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 889'850,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 889'350,00 USD. Zuletzt wurden via New York 22 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15'502,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21'413,00 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105.65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33'820,75 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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