Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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16.10.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 797'100,00 USD.
Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 797'100,00 USD. Im Tageshoch stieg die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 798'620,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 796'400,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 16 Stück.
Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 806'102,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,13 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 14,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 101.81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92.52 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'459,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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