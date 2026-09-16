Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend gesucht

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 784'000,00 USD. Bei 784'086,78 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 772'500,01 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58 Stück gehandelt.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 806'102,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'247,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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