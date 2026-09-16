Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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16.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Mittwochnachmittag an
Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 778'000,00 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 778'000,00 USD. Bei 779'980,00 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 772'500,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24 Berkshire Hathaway-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 3,61 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,28 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101.81 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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