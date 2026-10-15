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15.10.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Donnerstagnachmittag an

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Donnerstagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 794'334,00 USD.

Berkshire Hathaway
657717.91 CHF 0.50%
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Um 16:28 Uhr sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 794'334,00 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 800'000,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 795'900,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 66 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 806'102,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,48 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 17'868,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 8'601,00 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'459,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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