Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 771'997,76 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 773'647,67 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 769'521,91 USD. Bei 771'290,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 16 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 806'102,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101.81 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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